POL-HX: Täuschungsversuch scheitert beim Drogenvortest

Willebadessen (ots)

Bei einer Drogenkontrolle in Willebadessen fiel eine aufmerksame Polizeistreife nicht auf den Täuschungsversuch eines Verdächtigen herein. Bei einer Urinprobe hatte ein 23-Jähriger den Urinbecher einfach mit Wasser gefüllt. Als sein simpler Trick auffiel, beleidigte er die Beamten auch noch.

Es begann mit einer Fahrzeugkontrolle am Dienstag, 9. Januar. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße "Am Sportplatz" kontrollierte eine Streife der Kreispolizeibehörde Höxter gegen 16.35 Uhr einen Skoda Octavia. Aus dem Innenraum kam den Beamten der stechende Geruch von Cannabis entgegen. Wegen dem Anfangsverdacht und weiteren drogentypischen Ausfallerscheinungen wurde dem Fahrzeugführer ein Drogenvortest angeboten. Bei diesem Drogenvortest wird mittels einer Urinprobe ermittelt, ob Substanzen von Betäubungsmitteln im Körper des Probanden vorhanden sind. Bei dem anschließenden Test befüllte der Bad Driburger seinen Urinbecher jedoch mit Wasser. Dies bemerkten die Beamten und ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Während der Kontrolle beleidigte er die eingesetzten Beamten. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wird nun auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung der Beamten gefertigt. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt./rek

