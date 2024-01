Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: VU-P auf der B 64

Nähe Abfahrt B 252

Brakel (ots)

Der 63-jährige Polo-Fahrer befuhr, am Sonntag, 07.01.2024, gegen 10.42 Uhr, die B 64 aus Bad Driburg kommend in Richtung Höxter. Nach der Einmündung der Abfahrt zur B 252 kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach Links auf den Fahrstreifen des entgegenkommenden 82-jährigen VW-Eos-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden sichergestellt. Beim Polo-Fahrer konnte nur der Tod festgestellt werden. Der Eos-Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär verblieb. Ein VU-Team unterstützte die Unfallaufnahme. Die B 64 war für ca. 4 Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15000,- Euro. /TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell