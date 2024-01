Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Unfallflucht mit Personenschaden in Brakel gesucht

Brakel (ots)

Am Samstag, den 23.12.2023, gegen 07:20 Uhr befuhr eine 31-jährige Höxteranerin die B 252 aus Brakel kommend in Richtung Bellersen. Nach eigenen Angaben kam ihr zu diesem Zeitpunkt ein Kraftfahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit diesem Kraftfahrzeug zu verhindern, wich sie mit ihrem Pkw nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Weitere Verkehrsteilnehmer habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht wahrgenommen. Das Fahrzeug kam auf einer Ackerfläche zum Stehen. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Auf der Ackerfläche entstand ein Flurschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3000 Euro. Die Fahrzeugführerin wurde schwerverletzt. Der entgegenkommende Pkw- Fahrer flüchtete vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.

