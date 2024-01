Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 10-Jähriger von Pkw angefahren

Warburg (ots)

Am Dienstag, 02. Januar, gegen 17.10 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Warburger mit seinem blauen VW Golf auf der Scherferder Straße in Warburg Rimbeck in Fahrtrichtung Scherfede. Als er den Fußgängerüberweg passierte, überquerte zur gleichen Zeit ein 10-jähriger Warburger die Straße. Der Junge wurde vom Pkw erfasst. Zunächst schien der Fußgänger unverletzt, jedoch suchte er am Folgetag einen Arzt auf. Am Pkw entstand kein Schaden./rek

