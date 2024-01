Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsbehinderungen durch Großdemonstration in Höxter zu erwarten

Polizei appelliert Rettungswege freizuhalten

Höxter (ots)

Erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet die Kreispolizeibehörde Höxter in Zusammenhang mit einer angemeldeten Großdemonstration am Montag, 8. Januar, in Höxter. Nach Informationen des Anmelders ist beabsichtigt, dass an diesem Tag mehrere Hundert landwirtschaftliche Fahrzeuge aus dem ganzen Kreis Höxter und den angrenzenden Gebieten sternförmig die Kreisstadt Höxter ansteuern. Ziel der Sternfahrt ist eine zentrale Kundgebung, die um 14 Uhr auf dem Parkplatz "Berliner Platz" in der Innenstadt von Höxter beginnen soll.

Die Polizei bereitet mit zahlreichen Einsatzkräften die Absicherung und verkehrliche Begleitung der Versammlung vor. Es ist vorgesehen, dass die Fahrzeuge der Sternfahrt auf ausgewiesenen Ausweichparkplätzen am Rande der Stadt abgestellt werden. Die Teilnehmenden der Versammlung erreichen die Kundgebung auf dem "Berliner Platz" sodann zu Fuß.

Die Bevölkerung sollte sich an diesem Tag, insbesondere in Zusammenhang mit der An- und Abreise der Versammlungsteilnehmer, aufgrund der Vielzahl der zu erwartenden Fahrzeuge auf erhebliche Verkehrsbehinderungen innerhalb der Kreisstadt Höxter und auf den Zufahrtswegen einstellen.

Die Polizei appelliert ausdrücklich an alle Beteiligten, während der gesamten Zeit die nötigen Rettungswege für Notarzt-, Rettungsdienst- und Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Darüber hinaus wird die Polizei im Sinne der grundrechtlich verankerten Versammlungsfreiheit für einen störungsfreien Ablauf der angemeldeten Versammlung sorgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell