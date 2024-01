Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Treckerdemo in Höxter

Höxter (ots)

Bei der Versammlung am 08.01.2024 zum Thema "Demonstration gegen die Ampelregierung" nahmen laut Schätzung der Polizei etwa 600 Großfahrzeuge und rund 1.500 Personen teil. In den frühen Morgenstunden des 8. Januars starteten die ersten Landwirte mit ihren Treckern ihre bundesweite Demonstration. Aus allen Teilen des Kreises Höxter und auch aus den angrenzenden Kommunen trafen sich einige Hundert Versammlungsteilnehmer an verschiedenen Knotenpunkten im Kreis und setzten gemeinsam ihre Sternfahrt fort, mit dem Ziel in Höxter auf dem Berliner Platz zusammenzukommen. Bei der Anfahrt kam es punktuell, aufgrund der hohen Anzahl an Fahrzeugen, zu Verkehrsbehinderungen. Der Versammlungsleiter begann die Kundgebung auf dem Berliner Platz gegen 14.30 Uhr. Nach der zweistündigen Kundgebung verließen die etwa 1.500 Teilnehmenden die Örtlichkeit und begaben sich auf den Heimweg. Die Versammlung verlief friedlich und ansonsten störungsfrei.

