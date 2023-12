Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Da steht ein Strauß in der Flur

Weingarten (ots)

Eine nicht ganz alltägliche Mitteilung erhielt die Polizei Gotha am gestrigen Tag. Ein Anwohner aus Weingarten sah in seinem Garten einen Strauß stehen. Über den Dorffunk und polizeiliche Ermittlungen konnte schnell ein Tierhalter von solchen Riesenlaufvögeln in Sonneborn ermittelt werden. Von dort war der "Nandu" seit einer Woche entlaufen. Alle bisherigen Einfangversuche blieben erfolglos. Gestern konnte der Ausbrecher gefangen werden und wurde anschließend in sein Gehege zurückgebracht.(ak)

