Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Doppelte Feststellung

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag gegen 10.20 Uhr wurde ein 38-jähriger Skodafahrer in der Dr.-Troch-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Methamphetamin. Da sich noch andere Personen im Auto befanden und diese nicht selbstständig den Einsatzort verlassen konnten, informierte er einen Freund zur Abholung. Als dieser mit seinem Fahrzeug vor Ort kam, zeigte sich abermals das Gespür der Beamten. Das Ergebnis war ein erneuter positiver Drogenvortest auf Kokain und Opiate. Die Reise beider Personen endete somit vor Ort und sie wurden zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Gegen beide Personen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.(ma)

