Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuber auf frischer Tat geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger hatte den Supermarkt betreten und eine 55-jährige Verkäuferin mit einem Vorwand in die Gänge zwischen die Verkaufsregale gelockt. Dort griff er in ihre Westentasche und stahl Bargeld sowie Handy. Anschließend stieß er die Frau zu Boden und flüchtete aus dem Laden. Der 57-jährige Ladenbesitzer wurde auf das Geschehen aufmerksam, eilte der Verkäuferin zur Hilfe und verfolgte den Täter. Auf der Straße kam es daraufhin zwischen dem 41-Jährigen und seinem Verfolger zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Verdächtige versuchte erneut zu flüchten, konnte jedoch in der Gaustraße von der Polizei festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

