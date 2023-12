POL-FR: Lörrach: Rennradfahrer stürzt in Unterführung - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 27.12.2023, wurden der Polizei vier Einbrüche mitgeteilt. In dem Zeitraum zwischen Freitag, 22.12.2023 bis Mittwoch 27.12.2023, wurde in Räumlichkeiten eines Vereines in der Wintersbuckstraße eingebrochen. Ein Unbekannter schlug ein Loch in eine Fensterscheibe, entriegelte ein Fenster und gelangte so in die Räumlichkeiten. ...

mehr