POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagmorgen ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Schluchseestraße mit der Wasenstraße und der Enzstraße leicht verletzt worden. Gegen 08.50 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Audi Q7 auf der Schluchseestraße in Richtung Enzstraße und wollte die Wasenstraße überqueren. Hierbei achtete der Mann nicht auf eine Radfahrerin, die auf der Wasenstraße unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß erlitt die Bikerin leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Am Auto und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

