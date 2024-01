POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Opferkasse aus der Pfarrkirche St. Andreas gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Engen, A81 (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei Engen einen Unfall gebaut. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einem Toyota Auris auf der A81 in Richtung Singen. Zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen geriet er mit seinem Wagen bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern und kollidierte in der Folge ...

