Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Einbrüche in Arztpraxen

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Arztpraxen musste die Kriminalpolizei Kaiserslautern am Mittwochmorgen aufnehmen. In der Nacht auf Mittwoch konnten Einbrecher ein Fenster einer Arztpraxis in der Straße "Am Altenhof" aufhebeln. In der Praxis durchsuchten sie die Räume. Die Täter konnten mehrere hundert Euro Bargeld stehlen. Weiterhin hebelten sie einen Spind auf und richteten somit noch zusätzlichen Sachschaden an. Zu einem versuchten Einbruch kam es in einer Arztpraxis in der Lutrinastraße. Dort hebelten Unbekannte erst die Haustür auf und versuchten anschließend die Tür der Arztpraxis anzugehen. Hier scheiterten die Diebe und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Durch den Einbruchversuch entstand an den Türen Sachschaden. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell