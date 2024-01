Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eisregen und Glatteis - Halbwegs glimpfliche Unfalllage

Westpfalz (ots)

Verkehrsteilnehmer in der Westpfalz haben die Warnung vor Regen und extremem Glatteis ernstgenommen und waren heute (17. Januar 2024) entsprechend vorsichtig auf den Straßen unterwegs. Das Polizeipräsidium Westpfalz zählte bis zum Nachmittag in seinem Zuständigkeitsbereich 29 witterungsbedingte Unfälle, drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: "Für die aktuellen Witterungsverhältnisse und die entsprechende Warnstufe ist die Zahl an Unfällen, die sich heute in der Westpfalz ereigneten, überschaubar. Zum Glück sind die meisten Unfälle glimpflich verlaufen und es blieb überwiegend bei Blechschäden." Nach Einschätzung der Polizei entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 128.000 Euro.

Wegen eines Unfalls musste am Mittag die Bundesstraße 10 bei Pirmasens für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Fahrer eines Lieferwagens war mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs. Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. In Kaiserslautern rutschte am Vormittag ein Pkw wegen unangepasster Geschwindigkeit in einen Gartenzaun. Während der Unfallaufnahme kam ein andere Pkw-Fahrer an gleicher Stelle mit seinem Auto ebenfalls ins Rutschen. Er kollidierte mit dem bereits verunfallten Wagen. Die Polizei nahm die Unfälle auf.

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt: Passen Sie bitte weiterhin Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an. Vermeiden Sie unnötige Fahrten, bis sich die Situation auf den Straßen entspannt hat. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell