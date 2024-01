Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Unfall verletzt - Hoher Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Am späten Dienstagnachmittag rückten Rettungskräfte in die Galappmühler Straße aus. Der Grund war ein Verkehrsunfall, bei dem alle Unfallbeteiligten verletzt wurden. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zu dem Zusammenstoß kam es, als eine 22-jährige Fahrerin mit ihrem Opel Corsa von der Galappmühler Straße auf die Landstraße 387 auffahren wollte. Hierbei übersah sie einen 43-jährigen Mann, der mit seinem Skoda Octavia von der Lauterstraße kommend in Richtung Morlautern unterwegs war. Im Einmündungsbereich krachte es schließlich. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Fahrer und Beifahrer des Skodas sowie die Fahrerin des Opels wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Beteiligten vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

