LPI-GTH: Fahrzeuge beschädigt- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - In eine Bäckerei-Filiale in der Angelhäuser Straße brachen Unbekannte in der Zeit von 18.11.2023, 18.30 Uhr bis 20.11.2023, 04.15 Uhr ein und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0302543/2023 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

