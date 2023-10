Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Mazda CX-30, der auf einem Parkplatz am Krankenhaus am Schlosspark geparkt war. Der Unfall ereignete sich am Montag, in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr.

Datteln

Am Montag kam es auf der Straße Im Löhringhof zu einer Unfallflucht. Ein 72-jähriger Dattelner fuhr in Richtung Norden. Ein ihm entgegenkommender weißer "Möbeltransporter" touchierte beim Vorbeifahren seinen Wagen. Es sollen ausländische Kennzeichen angebracht gewesen sein. Im Fahrzeug saßen zwei Männer: etwa 20 Jahre alt, dunkle Haare, beige Arbeitshosen. Da sie zuvor außerhalb des Wagens gestanden hatten, konnte der Dattelner die Arbeitshosen sehen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Castrop-Rauxel

Am Landwehrbach wurde ein geparkter Skoda Karoq hinten rechts beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro und wurde am Dienstag in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr verursacht. Der Wagen stand auf einem Parkplatz eines Tiergeschäfts. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111.

