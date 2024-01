Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Büro

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Kriminalpolizei zu einem Einbruch in die Karl-Marx-Straße gerufen. Dort hatten Einbrecher in der Nacht erst die Hintertür eines Hauses und dann die Tür zu einem Büro aufgehebelt. Eine Trinkgeldkasse wurde gestohlen und ein Schlüsselkasten aufgebrochen. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet

