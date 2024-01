Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Telefonkabel zerschnitten

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gleich zweimal wurde die Polizei in den vergangenen Tagen in die Eckstraße gerufen. Bereits am Samstag stellte ein Anwohner fest, dass er keine Telefonverbindung mehr hatte. Am Dienstag konnte der Grund gefunden werden: Unbekannte Täter hatten am Telefonmast ein Kabel durchgeschnitten. Nachdem die Polizei am Dienstag vor Ort war und die Sachbeschädigung aufgenommen hatte, wurden in der Nacht auf Mittwoch weitere Kabel durchtrennt - auch hier kamen die Beamten, um eine Strafanzeige aufzunehmen. Drei Anwohner sind derzeit ohne funktionierenden Telefonanschluss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0631 369-2620 um Hinweise. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell