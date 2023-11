Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (547/2023) Neue Betrugsmasche kehrt in Göttingen ein - bislang mehrere bekannt gewordene Fälle

Göttingen (ots)

Göttingen

Dienstag, 07. November 2023

GÖTTINGEN (lg/mo) - Mehrere Fälle einer vermeintlich neuen Betrugsmasche werden derzeit (07.11.23) in Göttingen bekannt. In den vorliegenden Fällen haben sich Betrüger am Telefon als angebliche Gerichtsvollzieher oder Rechtsanwälte aus Göttingen ausgegeben, um aufgrund nichtexistierender Inkassoverfahren oder Zwangsvollstreckungen an das Ersparte der Opfer zu gelangen.

Recherchen zeigen, dass im gesamten Bundesgebiet u.a. falsche Gerichtsvollzieher telefonisch an Menschen herantreten, um Zahlungen zu fordern, die teilweise bei Geldinstituten bar eingezahlt und dann ins Ausland transferiert werden sollen. Zusätzlich werden Betroffene mit einer angeblichen Sperrung des Kontos und einer dann höheren Zahlungsverpflichtung unter Druck gesetzt.

Der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Göttingen, PHK Marko Otte, teilt mit: "Echte, von den Amtsgerichten ermächtigte oder beauftragte Gerichtsvollzieher treten schriftlich oder persönlich an zahlungspflichtige Personen heran und niemals per Telefon. Weiterhin soll das Geld nicht auf ausländische Konten eingezahlt werden."

Die Polizei rät daher: Wenden Sie sich beim Verdacht einer Straftat an die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell