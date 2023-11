Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (546/2023) Blaues Auto touchiert Verkehrsspiegel und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Wiedaer Straße, Einmündung Uffeplatz Dienstag, 07. November 2023, gegen 12:05 Uhr

BAD SACHSA (lg)- Heute Mittag kam es in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) in der Wiedaer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen blauen Pkw. Der Verursacher oder die Verursacherin soll den Mast eines dort angebrachten Verkehrsspiegels, vermutlich beim Rückwärtsfahren, beschädigt haben und flüchtete anschließend in Richtung Uffeplatz/Marktstraße.

Die Polizei in Bad Sachsa sucht nun Zeugen, die das verursachende Fahrzeug beobachtet haben und nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter Telefon 05523- 952790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell