POL-GÖ: (543/2003) LKW beschädigt vier geparkte Fahrzeuge in der Martin-Luther-Straße - Technischer Defekt vermutlich Ursache, Gesamtschaden offen

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Martin-Luther-Straße Samstag, 4. November 2023, gegen 07.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Während der Fahrt hat ein LKW aus Göttingen am Samstag (04.11.23) gegen 07.35 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Grone vier am Fahrbahnrand geparkte Autos zum Teil erheblich beschädigt. Als Ursache wird ein technischer Defekt an der Seitenstütze eines montierten Ladekrans angenommen. Menschen wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der ersten Überprüfung und Inaugenscheinnahme stellte die herbeigerufene Polizei einen insgesamt schlechten Allgemeinzustand des LKW sowie auch mehrere erhebliche Sicherheitsmängel fest. Das Fahrzeug wurde infolgedessen unter polizeilicher Begleitung für eine genauere Untersuchung in eine Werkstatt verbracht. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung der Mängel untersagt. Die Ermittlungen hinsichtlich der festgestellten vorliegenden Verstöße dauern an.

