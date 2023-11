Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (541/2023) Vermisste 13-Jährige aus Dransfeld wohlbehalten in Einbeck angetroffen

Göttingen (ots)

DRANSFELD/EINBECK (jk) - Die seit letzten Mittwoch vermisst gewesene 13 Jahre alte Schülerin aus Dransfeld (Landkreis Göttingen, wir berichteten), ist am späten Sonntagnachmittag im Rahmen einer Überprüfung wohlbehalten in einer Wohnung in Einbeck (Landkreis Northeim) angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen ist eingestellt. Die dazugehörige Pressemitteilung mit dem Bild der 13-Jährigen wurde soeben im Presseportal gelöscht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell