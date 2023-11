Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (540/2023) Unbekannter Audi fährt auf L 554 zwischen Göttingen und Lenglern über Verkehrsinsel - Beschilderung erheblich beschädigt, Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Landesstraße 554 zwischen Göttingen (B 27) und Lenglern Mittwoch, 1. November 2023, zwischen 20.35 und 20.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf der L 554 zwischen Göttingen und Lenglern (Landkreis Göttingen) ist am Mittwochabend (01.11.23) eine sog. Verkehrsleitsäule komplett zerstört worden. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Er (oder sie) flüchtete. Die Polizei stellte an der Unfallstelle mehrere abgerissene Fahrzeugteile sicher. Diese konnten im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen einem vermutlich dunkelgrauen Audi Q 3 zugeordnet werden. Das gesuchte Fahrzeug muss an der Fahrerseite beschädigt sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der in Richtung Lenglern fahrende Wagen in Höhe der Zufahrt eines Hundevereins aus unbekannten Gründen nach links vom Fahrstreifen ab, fuhr über eine Verkehrsinsel, zerstörte eine Verkehrsleitsäule komplett und beschädigte kurz danach eine zweite.

Ein anderer Autofahrer entdeckte die auf der Straße liegenden Fahrzeugteile und beschädigten Verkehrszeichen gegen 20.45 Uhr und informierte die Polizei. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen.

Die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallverursacher dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

