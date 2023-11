Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (537/2023) Einbruch in Supermarkt in Klein Lengden - Diebe stehlen unbekannte Menge Zigaretten

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Klein Lengden, Steinslieth Dienstag, 31. Oktober 2023, gegen 21.15 Uhr

KLEIN LENGDEN (jk) - Mit Brachialgewalt sind Unbekannte am Dienstagabend (31.10.23) gegen 21.15 Uhr in einen Supermarkt am Ortsrand von Klein Lengden (Landkreis Göttingen) eingedrungen und haben eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Danach entkamen die Täter unerkannt.

Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Einbrecher mutmaßlich mit einem Werkzeug zunächst ein größeres Loch in die gläserne Haupteingangstür und stiegen durch dieses in den Vorraum des Marktes ein. Über eine weitere aufgebrochene Zugangstür gelangten sie anschließend in den eigentlichen Verkaufsraum und machten sich am Tabakwarenregal zu schaffen.

Angaben zum entstandenen Gesamtschaden liegen zurzeit noch nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

