Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (536/2023) Vereitelter Fahrraddiebstahl - erneut wichtiger Hinweis durch Zeugen bei der Polizei eingegangen

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Göttingen, Friedrichsstraße in Höhe Hausnummer 3

Donnerstag, 26. Oktober 2023, gegen 19:15 Uhr

GÖTTINGEN (lg) - Innerhalb kürzester Zeit konnte erneut ein Pedelec Diebstahl aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen unter Mitwirken einer, am Fahrrad angebrachten, Alarmanlage verhindert werden. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Am vergangenen Donnerstagabend (26.10.23) machten sich drei Männer an zwei E-Bikes der Marke CUBE (siehe Vergleichsfoto, ggf. leichte Abweichungen zum Original vorhanden) zu schaffen, die abgeschlossen an einer Laterne standen. Das Tatgeschehen wurde durch einen Zeugen beobachtet, der umgehend die Göttinger Beamten verständigte.

An einem der Pedelecs, an dem sich die Täter zu schaffen machten, löste ein Alarm aus, sodass die Männer daraufhin zu Fuß flüchteten, aber anhand der präzisen Beschreibung des Zeugen von den Beamten im Bereich der Innenstadt festgestellt und identifiziert werden konnten. Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Gesucht werden nun die Eigentümer der beiden baugleichen CUBE Pedelecs, die am Abend des 26. Oktober in der Friedrichsstraße abgestellt waren. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Göttingen unter Telefon 0551- 491 2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell