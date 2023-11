Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (539/2023) Bauarbeiten im Polizeikommissariat Osterode abgeschlossen - Kompletter Dienstbetrieb läuft seit Donnerstagmorgen wieder normal

Göttingen (ots)

OSTERODE (jk) - Nach rund zweieinhalb Wochen sind die Bauarbeiten am Dienstgebäude des Polizeikommissariats Osterode (Landkreis Göttingen) abgeschlossen. Seit Donnerstagmorgen (02.11.23) steht die Polizei in Osterode allen Bürgerinnen und Bürgern wieder unter ihrer gewohnten Anschrift in der "Abgunst 5" rund um die Uhr uneingeschränkt zur Verfügung.

Während der laufenden Arbeiten waren die Osteroder Beamtinnen und Beamten teilweise auf die Räumlichkeiten der Polizeistation Herzberg ausgewichen. Betonsägearbeiten hatten zuletzt den Abschluss der Arbeiten verzögert (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5635217).

