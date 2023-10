Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 11.10.2023, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:45 Uhr, wurde in der Schlossbergstraße in Blieskastel ein geparkter Suzuki Vitara bei einem Verkehrsunfall nicht unerheblich beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Bereich eines dortigen Kaffees.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell