Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer mit Drogencocktail unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag, 20.10.2023, bemerkten zwei Polizisten während einer nächtlichen Streife gegen 00:30 Uhr auf der Elseyer Straße einen Radfahrer. Der dunkel gekleidete Mann fuhr mit seinem unbeleuchteten Pedelec aus einer Einfahrt direkt auf die Straße. In Schlangenlinien fuhr er abwechselnd mittig und gleich darauf neben der Fahrbahn. Das Streifenteam hielt den 44-Jährigen an und fand bei einer Durchsuchung Rauschgift und einen Schlagring auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Ein Drogenvortest schlug auf gleich drei Inhaltsstoffe an. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ließen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

