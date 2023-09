Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Karlsruher Südweststadt ein.

Offenbar durch ein geöffnetes Oberlichtfenster verschafften sich Einbrecher Zugang zu der in einem Mehrparteienhaus in der Sonntagstraße gelegenen Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer und nahmen Laptops sowie Bargeld an sich. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 zu wenden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

