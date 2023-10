Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach räuberischem Ladendiebstahl

Hagen-Haspe (ots)

In der Vollbrinkstraße kam es am Donnerstag (19.10.) zu einem räuberischen Ladendiebstahl. Eine männliche Person suchte um 12.45 Uhr das Geschäft auf und packte unter anderem Bekleidung, eine Tasche, Kopfhörer sowie Nahrungsmittel und Wein im Wert von über 617 Euro in einen Einkaufswagen. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte den Ladendieb und ging mit ihm in ein Büro. Hier sei die Person aggressiv geworden und habe versucht zu fliehen. Als der Mitarbeiter dies verhinderte und sich ihm in den Weg stellte, schlug der Ladendieb ihm mehrfach mit der Hand auf den Arm. Polizisten nahmen den Ladendieb zur Feststellung seiner Identität sowie aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls. (arn)

