POL-UL: (BC) Maselheim/L280 - Zwei Radfahrerinnen verletzt

Am Sonntag stürzten zwei Radlerinnen bei einem Unfall bei Heggbach.

Gegen 13.28 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg parallel zur L280 von Maselheim in Richtung Heggbach. Zeitgleich befuhr eine 66-Jährige, ebenfalls mit einem Pedelec, den Radweg in entgegengesetzter Richtung. Als die Frauen auf gleicher Höhe waren, streiften sie sich. Dabei kamen Beiden zu Fall. Die 66-jährige Radfahrerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die 59-Jährige wurde leicht verletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Der Schaden an den Pedelecs wird auf insgesamt über 2.000 Euro geschätzt.

