Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit schwer verletzter Person

Sinsheim-Weiler (ots)

Am Montag bog ein 86-Jähriger gegen halb elf mit seinem Audi von einem Parkplatz in die Kaiserstraße ein. Dabei übersah er einen dort in Richtung Hilsbach fahrenden Fiat und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 56-Jährige Beifahrerin des Fiats verletzte sich dadurch schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Sinsheim nahm die Unfallermittlungen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell