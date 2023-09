Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Sinsheim-Steinsfurt (ots)

Am Montag fuhr ein 29-Jähriger mit einem VW auf der Steinsfurter Straße in Richtung Sinsheim. Um 22:30 Uhr querte ein 36-Jähriger so plötzlich die Fahrbahn, dass der 29-Jährige nicht mehr abbremsen konnte und den Fußgänger erfasste. Letzterer prallte auf die Motorhaube und die Frontscheibe des Autos, bevor er zu Boden geschleudert wurde. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von knapp 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim nahm die Unfallermittlungen auf.

