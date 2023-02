Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Passant verhindert Raub - und wird als Zeuge gesucht!

Flensburg (ots)

Am Mittwochabend (01.02.23) versuchten drei Personen einen Jugendlichen in der Nikolaistraße in Flensburg auszurauben. Ein vorbeikommender Passant schritt ein, vertrieb die Täter und kümmerte sich um das Opfer. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der 16-Jährige ging gegen 20:30 Uhr vom Südermarkt durch den Holm in die Nikolaistraße. Dabei folgten ihm die späteren Tatbeteiligten. In Höhe des Kinos wurde er angesprochen und es wurde versucht, ihn gegen eine Hauswand zu drücken. Sie forderten unter anderem Geld und sein Handy. Der Jugendliche konnte sich der Situation entziehen. In dem Moment kam ein Mann aus Richtung ZOB, sprach die Täter an und schickte sie weg. Sie entfernten sich Richtung Holm. Der Mann brachte den Jugendlichen zum Bus, mit dem er anschließend nach Hause fuhr. Die Anzeige wurde einen Tag später erstattet.

Der Mann wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem werden weitere Zeugen des Überfalls gesucht.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

1. Person - ca. 15 Jahre, ca. 160 cm groß normale Statur - schwarze zur Seite gegelte Haare - schwarze Bekleidung - sprach deutsch

2. Person - Trug während der Tat eine Sturmhaube, schwarzes Cappy - Ca. 15 Jahre alt, ca. 175 cm groß und sehr dünn - schwarze Kleidung

3. Person - Trug während der Tat eine Sturmhaube, schwarzes Cappy - ca. 12 - 15 Jahre alt, ca. 155 cm groß, normale Statur - schwarze Bekleidung

Das Kommissariat 7 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber und der Zeuge werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0461 - 4840 zu melden.

