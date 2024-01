Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240110 - 0035 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Brand auf der A3 führt zu vorübergehender Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(lo) Der Fahrer eines Opel Corsa, der gestern Nachmittag allein auf der BAB 3 in Richtung Süden unterwegs war, bemerkte während der Fahrt in Höhe der Zufahrt Frankfurt-Süd ein plötzliches Ruckeln und einen Leistungsverlust an seinem Fahrzeug.

Nachdem er auf den Standstreifen ausgewichen war, stellte er beim Aussteigen eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Motorraum fest.

Wenig später stand der Corsa in Vollbrand. Der 39-jährige Rodgauer blieb unverletzt.

Während der Löscharbeiten musste die BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell