Visbek - Diebstahl aus Wertstoffsammelstelle

Im Zeitraum von Samstag, 20.01.2024, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 23.01.2024, 10:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Gelände einer Wertstoffsammelstelle an der Ahlhorner Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Lohne - mehrere Diebstähle aus Kfz

Im Zeitraum von Dienstag, 23.01.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 24.01.2024, 07:30 Uhr wurden im Bereich der Stadt Lohne, Fliederstraße, Kastanienstraße, Lerchentaler Straße sowie Platanenstraße, diverse Pkw der Marke Volkswagen aufgebrochen. Aus allen Fahrzeugen wurde durch die unbekannten Täter das Infotainment- bzw. Navisystem ausgebaut und entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden/Damme - Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch, 24.01.2024, gegen 21:15 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Visbek mit ihrem Pkw die Straße Hörsten in Neuenkirchen-Vörden, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. m Im Rahmen der Blutentnahme im Krankenhaus versuchte die Tatverdächtige die eingesetzten Beamten zu schlagen und beleidigte diese. Zudem trat sie den behandelnden Arzt. Zusätzlich zu dem Verfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss wurde nun ein weiteres Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Der Visbekerin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 24.01.2024, gegen 15:23 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die Heinrichstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24.01.2024, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß abgeparkten Pkw, einen Opel Astra, welcher an der Straße Rieden abgeparkt worden war. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, 24.01.2024, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr, vermutlich mit einer Fahrzeugtür, die Fahrertür eines ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der Lindenstraße geparkten Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1.500,00 EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

