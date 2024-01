POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Ladendiebe vorläufig festgenommen

Bonn (ots) - Drei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, am 02.09.2023 und 05.09.2023 in wechselnder Zweierkonstellation Kosmetikartikel im Wert von insgesamt rund 2.500,- Euro aus einem Drogeriegeschäft in Bonn-Bad Godesberg gestohlen zu haben. Zu den Tatzeiten wurden die mutmaßlichen Ladendiebe jeweils von der Videoüberwachung des Marktes am Theaterplatz ...

mehr