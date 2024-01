Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßliche Ladendiebe - Wer kennt diese Personen?

Bonn (ots)

Drei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, am 02.09.2023 und 05.09.2023 in wechselnder Zweierkonstellation Kosmetikartikel im Wert von insgesamt rund 2.500,- Euro aus einem Drogeriegeschäft in Bonn-Bad Godesberg gestohlen zu haben. Zu den Tatzeiten wurden die mutmaßlichen Ladendiebe jeweils von der Videoüberwachung des Marktes am Theaterplatz aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder von ihnen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/123816 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell