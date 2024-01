Polizei Bonn

POL-BN: Tatverdächtige entwenden Pkw nach Wohnungseinbruch

Fahndung nach gestohlenem Fahrzeug erfolgreich

40-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Polizei sucht Eigentümer von sichergestelltem Fahrrad

Bonn (ots)

Am 26.12.2023 entwendeten Einbrecher bei einem Wohnungseinbruch in der Stiftsgasse in der Bonner Innenstadt neben weiterem Diebesgut auch einen Pkw-Schlüssel. Der dazugehörige Volvo wurde in der Nacht zum 28.12.2023 gegen 01:00 Uhr vor der Wohnung gestohlen.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Pkw-Diebstahl fiel einer Streifenwagenbesatzung der Diensthundeführerstaffel der Bonner Polizei gegen 01:40 Uhr das Fahrzeug auf der Römerstraße in der Bonner Nordstadt auf. Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrzeugführer nicht. Vielmehr beschleunigte der Mann das Fahrzeug und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit, teilweise unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, in Richtung Graurheindorf. Im Kreuzungsbereich An der Pfaffenmütze / An der Margarethenkirche stoppte das Fahrzeug abrupt. Sowohl der männliche Fahrzeugführer (40), als auch sein Beifahrer (33) und seine Mitfahrerin (35) flüchteten. Der 33-Jährige und die 35-jährige konnten durch die Diensthundeführer gestellt werden. Der flüchtige 40-jährige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, nicht mehr angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der Frau wurden neben Betäubungsmitteln auch der bei dem Wohnungseinbruch entwendete Schlüsselbund aufgefunden, ebenso ein Rucksack mit Einbruchswerkzeug. Der 33-Jährige und die 35-Jährige wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Verdächtigen mangels Haftgründen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Der Pkw, der frische Unfallspuren aufwies, wurde sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei konnte der flüchtige Fahrzeugführer identifiziert und noch am 28.12.2023 in Bonn-Tannenbusch auf einem Fahrrad fahrend festgenommen werden. Der polizeibekannte Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einen Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft für den 40-Jährigen anordnete. Gegen den Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch das zuständige Verkehrskommissariat ermittelt.

Der 40-Jährige konnte für das genutzte Zweirad kein Eigentumsnachweis erbringen. Die Ermittler gehen davon aus, dass hochwertige Fahrrad der Marke Canyon Roadlite Rahmengröße S in der Farbe Rot entwendet wurde. Eine Recherche in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab bislang keinen Treffer - das Zweirad wurde noch nicht als gestohlen gemeldet. Die Polizei fragt deshalb: Wem gehört das Fahrrad? Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/123801

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell