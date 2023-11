Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autokennzeichen gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben sich am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz "Im Brühl" an einem abgestellten Transporter zu schaffen gemacht. Als der Fahrer in der Mittagszeit zu dem Standort des Mercedes Sprinter zurückkam, stellte er fest, dass beide Kennzeichenschilder verschwunden sind. Es handelt sich um das amtliche Kennzeichen DÜW - EG 340.

Die Tatzeit liegt zwischen 7 und 12.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum auf dem Supermarkt-Parkplatz etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell