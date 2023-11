Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausfassade beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus ist aus der Tirolfstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter zerstörten hier an der Fassade des Gebäudes Nummer 8A eine Platte. Tatzeit war am vergangenen Samstag (4. November). Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich.

Eine Zeugin meldete der Polizei, dass sie nachmittags gegen 16.45 Uhr mehrere Männer vor dem Haus beobachtet habe. Augenscheinlich handelte es sich um Fußballfans. Eine nähere Beschreibung der Unbekannten liegt leider nicht vor.

Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen, die entweder in der Tirolfstraße etwas gesehen haben, oder Hinweise geben können, wohin die mutmaßlichen Fußballfans liefen. Die Polizeiinspektion 1 ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit Zeugenhinweise entgegen. |cri

