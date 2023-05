Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall in Aalen, missglückter Gleitschirmstart in Walxheim

Aalen (ots)

Aalen: Verletzter Kradfahrer nach Unfall mit Pkw

Am Samstag, gegen 16 Uhr, kollidierte ein 35 Jahre alter Pkw-Lenker mit einem 23-jährigen Kradfahrer in der Carl-Zeiss-Straße. Der Pkw-Lenker befuhr die Straße von einem Grundstück aus mit seinem Skoda und übersah den von rechts kommenden Kradfahrer. Dieser stürzte in Folge dessen und verletzte sich leicht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Unterschneidheim: Gleitschirmflieger stürzt ab und verletzt sich schwer

Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, missglückte der Start eines 64-jährigen Gleitschirmpiloten. Dieser habe auf dem Sonderlandeplatz Walxheim einen Windenstart mithilfe einer Seilwinde durchführen wollen. Auf Grund eines Pilotenfehlers musste der Start jedoch abgebrochen werden. Dies führte dazu, dass der Pilot aus einer Höhe von 4-5 Metern abstürzte und mit Brüchen im Bereich der linken Schulter ins Krankenhaus Ellwangen transportiert werden musste.

