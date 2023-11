POL-PPWP: Vorfahrt missachtet

Kaiserslautern (ots) - Nicht zum ersten Mal hatte es die Kripo Kaiserslautern am Montag mit einem Betrugsopfer zu tun, das nicht so recht einsehen wollte, dass es hereingelegt wurde. Dabei hatte sich der Mann am Vormittag von sich aus an die Polizei gewandt, weil er die Vermutung hatte, dass hier etwas nicht stimmt: Um einer Person zu helfen, die er nicht einmal persönlich kennt, hatte der 34-Jährige eine vermeintliche ...

mehr