POL-PPWP: Bus gestreift und abgehauen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - An der Ecke Waldstraße/Hauptstraße hat es am Montagnachmittag gekracht. Gegen 16.45 Uhr stießen hier ein Opel Astra und ein Nissan Rogue zusammen. Eine der beiden Fahrerinnen wurde bei der Kollision verletzt und musste vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, weil die 42-jährige Nissan-Fahrerin, die durch die Waldstraße fuhr, an der Einmündung zur ...

