Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessungen von Polizei Bad Gandersheim und dem Landkreis Northeim

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße- stadtauswärts- in Richtung Rimmerode. Zeit: Mittwoch, 15.02.2023, von 14:00 Uhr bis 16:45 Uhr. Im genannten Zeitraum führten Beamte vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim und Mitarbeiter vom Landkreis Northeim Geschwindigkeitsmessungen am Ortsausgang Bad Gandersheim, Höhe Dreilinden, durch. Die Messungen wurden innerorts bei erlaubten 50 km/h vorgenommen. Es wurden insgesamt 89 Verstöße festgestellt, davon 21 mit unverzüglichem Anhalten und Ahndungen von den Polizeibeamten vom PK Bad Gandersheim. Die höchste Überschreitung von erlaubten 50 km/h betrug 92 km/h. Nach Abzug der Toleranz muss der nun Betroffene mit einem Bußgeld von 260.-Euro, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkten mit Eintrag in der Verkehrssünderkartei rechnen. Weitere gemeinschaftliche Geschwindigkeitsmessungen von Polizei und Landkreis Northeim werden in naher Zukunft -unangekündigt- folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell