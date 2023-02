POL-NOM: Kellerbrand

Northeim (ots) - Northeim, Schwalbenstraße, Montag, 13.02.2023, 15.15 - 18.54 Uhr Northeim, Schwalbenstraße, Montag, 13.02.2023, 14.00 Uhr bis Dienstag, 14.02.2023, 14.40 Uhr NORTHEIM (Wol) - In zwei Wohnhäuser eingebrochen. Anfang der Woche kam es zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in der Schwalbenstraße in Northeim. Der erste gemeldete Einbruch hat sich am Montag zwischen 14.00 bis 18.45 Uhr ereignet. Dabei ...

