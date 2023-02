Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt Baum touchiert

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, K627 Bentierode - B445, Dienstag, 14.02.23, 08.50 Uhr EINBECK (schw) - Am Dienstag, 14.02.23, 08.50 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer aus Nordhausen mit seinem Pkw VW die K627 aus Bentierode kommend in Richtung B445. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Nordhäuser kurz nach dem Ortsausgang nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Pkw einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb dabei unverletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell