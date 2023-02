POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße, Montag, 13.02.2023, 19.15 Uhr bis Dienstag, 14.02.2023, 07.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Beide Versuche in einem Gebäude. Im Zeitraum von Montag ca. 19.15 bis Dienstag um 07.00 Uhr haben Unbekannte versucht, in ein Bürogebäude und in eine Bäckerei zu gelangen. Beides Mal scheiterten die Unbekannten. Bei beiden Versuchen versuchten die Unbekannten über jeweils zwei Eingangstüren mit Hebelwerkzeug in die Gebäudeteile zu ...

mehr