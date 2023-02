POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots) - Dassel OT Lauenberg, Lönsstraße, Donnerstag, 16.02.2023, 02.53 Uhr LAUENBERG (Wol) - Hohe Schadenshöhe. Am heutigen Donnerstag wurde über Einsatzleitstelle der Feuerwehr Northeim ein Kellerbrand in der Lönsstraße in Lauenberg gemeldet. Durch die zuerst eingetroffene Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Einbeck konnte starke Rauchentwicklung aus dem Keller bestätigt werden. Die Hausbewohner/-innen (insgesamt 5 Personen) hatten zu diesem Zeitpunkt das ...

